Für Ellen Pompeo (48) standen erholsame Tage in Italien an! Denn der Grey's Anatomy-Star nutzte die drehfreie Zeit für einen kurzen Urlaub in Europa – mit im Gepäck: ihre drei zuckersüßen Kids Eli Christopher (1), Sienna May (3) und Stella Luna (8). Bewusst hält die Schauspielerin ihre Rasselbande aus der Öffentlichkeit heraus – nur selten gibt es Einblicke in das Familienleben der Seriendarstellerin. Nun machte Ellen eine Ausnahme und teilte goldige Schnappschüsse ihrer Schätze!

Die Pompeos lernten das Land vor allem von seiner kulinarischen Seite kennen! Ein Bild, das Ellen auf ihrem Instagram-Profil postete, zeigte ihren anderthalbjährigen Sohn, wie er genüsslich Pasta verdrückt. Töchterchen Sienna setzte in Florenz hingegen auf eine andere italienische Köstlichkeit. Sie ließ sich ihr Eis schmecken, während ihre berühmte Mama das süße Motiv für ihre Social-Media-Fans festhielt. Nur die Herrin der Bande hatte offenbar keine Lust auf eine spontane Fotosause – sie ist nur einmal kurz von hinten zu sehen.

Diesen Städtetrip wird die 48-Jährige aber nicht nur positiv in Erinnerung behalten. Sie wurde tatsächlich bestohlen! "Meine Tasche wurde mir direkt unter meiner Nase geklaut", machte sie ihrem Ärger im Netz Luft. Doch sie hatte Glück im Unglück. Der Dieb ließ die Tasche auf der Straße stehen. "Hätte ich dich erwischt... es wäre nicht gut für dich ausgegangen... Ich bin nett, aber lass uns nicht meine Herkunft vergessen... NAPOLITANO", wetterte Ellen und spielte damit auf ihre irisch-italienischen Wurzeln an.

Instagram / ellenpompeo Ellen Pompeos Sohn Eli in Florenz

Instagram / ellenpompeo Sienna May, Tochter von Ellen Pompeo

FayesVision/WENN.com Ellen Pompeo, bekannt aus "Grey's Anatomy"

