Er surft weiter auf der Erfolgswelle! Im März 2017 brachte Ed Sheeran (27) endlich sein drittes Studioalbum auf den Markt. Mit seiner ersten Single-Auskopplung "Shape Of You" brach der smarte Brite etliche Rekorde und fuhr mit "Divide" die Spur des Erfolges weiter. Jetzt knackte der Musiker mit dieser Platte beinahe seine Bestmarke: Eds Album wurde in Großbritannien zehnmal mit Platin ausgezeichnet!

Diese sensationelle Ehre teilte der Rotschopf mit einem witzigen Foto auf Instagram seinen Fans mit. "Es überholt fast 'Multiply' (Anm. der Red.: Eds zweites Album), was ich niemals erwartet hätte. Danke für eure kontinuierliche Unterstützung", schrieb der 27-Jährige zum Foto, das im vergangenen Jahr entstanden ist. In totaler Fanboy-Manier kaufte er seine CD und trug dabei sein eigenes Fanshirt. Damals hätte der "Happier"-Interpret wohl nicht damit gerechnet, dass er gleich zehnfach Platin abräumen wird.

Schon 2017 ging Ed mit der Scheibe auf Tour. Seit März reiste er durch die ganze Welt und gab seine Songs vor Tausenden Fans zum Besten. Wie das Onlineportal Dailystar berichtete, verdiene der Sänger bei seinen kommenden Auftritte in den USA pro Konzert etwa 75 Millionen britische Pfund.

Instagram / teddysphotos Ed Sheeran, Sänger

Anzeige

Paul Kane/Getty Images Ed Sheeran, Sänger

Anzeige

Thomas Niedermueller/Getty Images Ed Sheeran bei der 68. Berlinale im Februar 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de