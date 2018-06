Bei den Promi-Ladys purzeln die Pfunde – dank der Let's Dance-Diät! Die elfte Staffel der beliebten Show ist in vollem Gange, seit drei Monaten dreht sich bei Judith Williams (45), Barbara Meier (31) und Co. alles nur noch ums Tanzen. Die schweißtreibenden Trainings bringen sie dabei nicht selten an ihre Grenzen – doch genau das zahlt sich aus: Die Mädels haben mächtig abgenommen! Mit über zehn verlorenen Kilo führt GZSZ-Star Iris Mareike Steen (26) das Pfunde-Ranking an. "Es ist schön! Jetzt für den Sommer ist das natürlich super. Man darf gespannt sein, wie lange es hält", lachte sie kurz nach ihrem Show-Exit im Promiflash-Interview.



