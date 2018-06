2009 nahm Sarina Nowak (25) bei Germany's next Topmodel teil. Mit ihrem Body nicht ganz so zufrieden legte sie ein paar Kilo zu und ist aktuell als erfolgreiches Curvy-Model unterwegs. Ihren Körper versteckt die Beauty nicht und zeigt auf ihrem Social-Media-Kanal, was sie hat. Doch selbst der Blondine fällt manchmal das perfekte Bild schwer – Sarina verrät nun ihre persönlichen Selfie-Tricks!

In ihrem Buch Curvy – Mein Weg zu mehr Glück gibt die 25-Jährige zu, dass auch sie ihre Bilder in Maßen bearbeitet. "Hier und da eine Bildbearbeitungs-App zu benutzen ist schon okay. Zumindest, um das Gesicht aufzufrischen", ist Sarinas Devise. Alles was den Körper oder das Gesicht komplett verändern würde, lehne die blonde Beauty ab. Seitdem sie als Plus-Size-Model bekannt ist, hat sie ihren Fokus bei Bildern woanders gesetzt. "Ich betone gern meine Schokoladenseiten: Brust, Po, Gesicht. Inzwischen habe ich Posen gefunden, die mir gut stehen", schreibt die Schönheit weiter.

Mit ihrer neuen Lektüre will die Wahlamerikanerin das Leben junger Frauen verändern und gesteht: "Ich bekomme fast täglich Nachrichten von jungen Frauen auf Instagram, dass sie wegen ihrer Figur gehänselt werden und sich unattraktiv fühlen." Genau für diese will sie jetzt ein Vorbild sein und mit ihrem Insta-Account Mut machen.

Instagram / sarina_nowak Sarina Nowak, Curvy-Model

Instagram / sarina_nowak Sarina Nowak

Instagram / sarina_nowak Sarina Nowak, Plus-Size-Model

