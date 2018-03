Diese heißen Kurven werden heute süße 25 Jahre alt! Sarina Nowak (25) erlebte 2017 einen wahren Erfolgsboom. Damit war das vergangene Lebensjahr sicher eines der ereignisreichsten. Mit ihrem Plus-Size-Body eroberte das Model nicht nur die deutschen Herzen, sondern auch die in ihrer Wahlheimat Los Angeles. So curvy war die Blondine allerdings nicht immer. Noch Anfang 2016 brachte sie 25 Kilo weniger auf die Waage. Aber was hat sie eigentlich zu dieser Verwandlung bewegt? Im Promiflash-Interview verriet das Laufsteg-Talent: "Irgendwann hat es bei mir Klick gemacht, dass ich einfach nicht mehr auf Agenturen gehört habe. Ich habe das gemacht, was mich glücklich macht und, wie ich mich wohlfühle."



