Bald läuft wieder der angehende Plus-Size-Modelnachwuchs über den Laufsteg von Curvy Supermodel. Ab Sommer entscheiden Jana Ina Zarrella (41), Curvy-Star Angelina Kirsch (29), Ex-Bachelor Jan Kralitschka (41) und Ex-Let's Dance-Profi Oliver Tienken über die neue Kurvenschönheit 2018. Doch krachte es auch mal hinter den Kulissen zwischen den Beautys? Jana Ina erzählte Promiflash erst kürzlich, dass es schon mal zu ein paar Zickereien gekommen ist!

Harmoniert der Plus-Size-Nachwuchs mehr miteinander, als die dünneren Girls von Germany's next Topmodel? Im Promiflash-Interview verriet die Frau von Giovanni Zarrella (40), dass auch ihre Schützlinge ab und zu Ärger hatten: "Es gibt auch Zickenkrieg und die Mädels bekommen sich in die Haare, weil das zum Modelleben dazugehört." Schließlich stehen die angehenden Mannequins in Konkurrenz zueinander, erklärte die zweifache Mutter weiter.

Für die Juroren sei aber vor allem die Geschichte hinter den Kandidatinnen bedeutend. "Es ist auch wichtig, um zu zeigen, warum sie kein Selbstbewusstsein haben. Solche Storys machen anderen Mädels Mut, um auch was zu ändern und zu sich zu stehen", gibt die 41-Jährige zu. Freut ihr euch schon auf die kommende dritte Staffel? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / janainazarrella Jana Ina Zarrella, Angelina Kirsch und Oliver Tienken, "Curvy Supermodel"-Juroren

Instagram / janainazarrella Jana Ina Zarrella, "Curvy Supermodel"-Jurorin 2018

Instagram / janainazarrella Jan Kralitschka, Angeline Kirsch, Jana Ina Zarrellla und Oliver Tienken, "Curvy Supermodel"-Jury 201

