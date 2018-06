Jetzt wird's tatsächlich ernst für The Weeknd (28). Der Sänger kämpft aktuell zum zweiten Mal um das Herz von Topmodel Bella Hadid (21). Nachdem die erste Beziehung der beiden im Jahr 2016 gescheitert ist, war er ein Jahr lang der Mann an der Seite von Selena Gomez (25). Jetzt fordert seine Alt-Neu-Freundin Bella: Er soll Sel aus seinem Leben verbannen. Ein Insider verriet gegenüber HollywoodLife: "Sie braucht und will nicht an die Zeit von Selena und The Weeknd erinnert werden. Es ist noch immer ein sensibles Thema für sie. Sie hat ihn darum gebeten, sie nicht mehr zu erwähnen und in keinster Weise über sie zu diskutieren."



