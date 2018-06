Ein Ekel-Urlaub mit Krabbel-Garantie? Das muss sich selbst Ulknudel Klaudia Giez (21) zweimal überlegen. In der diesjährigen Staffel von Germany's next Topmodel war sie immerhin für jeden Spaß zu haben. Das Urwald-Abenteuer schreckt den Rotschopf dann aber doch etwas ab – aber nur fast: "Dschungelcamp? Ich weiß es nicht", lacht sie im Interview mit Promiflash beim ROSSMANN "Schön für mich" Blogger-Event in Hamburg. "Also, für eine Million", würde Crazy Klaudi auf der Stelle die Koffer packen.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de