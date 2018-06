Sie steht in den Startlöchern! Seit einigen Wochen ist Marie Wegener (16) Deutschlands neuer Superstar und seitdem ist ihre To-Do-Liste rappelvoll: Fotoshootings, Pressetermine und die Arbeit im Tonstudio halten die Schülerin auf Trab. Ruhe wird in nächster Zeit wohl eher nicht einkehren, denn für die 16-Jährige steht ein weiterer wichtiger Meilenstein ihrer Karriere an. Sie geht zum ersten Mal auf Tour. Wie aufgeregt sie ist, verriet sie jetzt im Gespräch mit Promiflash.

Bald wird die Sängerin ihre brandneuen Songs live auf der Bühne performen – und das nicht nur in Deutschland, sondern auch auf Mallorca. Da bekommt man doch ganz schön Muffensausen, oder? "Das ist natürlich superschön und ich bin natürlich immer aufgeregt vor jedem Auftritt und wenn nicht, wäre das auch nicht normal", plauderte Marie im Promiflash-Interview los. Trotz Nervosität sei die Freude aber schon fast größer: "Aber ich freue mich ja auch, dass ich mein Album jetzt präsentieren kann. Ich freue mich einfach auf die kommende Zeit."

Direkt nach dem großen Show-Finale ging es für Marie gemeinsam mit Dieter Bohlen (64) ins Studio, wo sie fleißig an ihrem ersten Album arbeiteten. "Königlich" heißt die deutschsprachige Platte, die am 1. Juni erscheint.

Foolproofed GmbH Marie Wegener, DSDS-Siegerin 2018

Instagram / mariewegener_official Marie Wegener, TV-Star

Sonstige Cover von Marie Wegeners Album "Königlich"

