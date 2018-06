Vor rund einem Monat wurde Marie Wegener (16) im großen DSDS-Finale zur Siegerin gekürt. Schon in der Liveshow performte die Schülerin ihre erste eigene Single "Königlich", die nur wenig später auf Platz drei der deutschen Charts landete. Direkt im Anschluss ging es mit Poptitan Dieter Bohlen (64) an die Produktion des gleichnamigen Albums und das erscheint am ersten Juni. Aber was erwartet die Fans – bleibt Marie der deutschsprachigen Musik treu?

Im Promiflash-Interview verrät das 16-jährige Gesangstalent erste Details zu der Platte: "Ja, das Album ist ausschließlich deutsch. Und ich bin auch wirklich zufrieden damit, weil ich habe früher oft gesagt: ‘Ne nur englisch’. Aber mir gefällt es wirklich sehr, in der deutschen Sprache zu singen und es ist ziemlich facettenreich." Bei den Tracks handle es sich eine bunte Mischung aus schnellen und auch langsamen Songs, die sich alle um die Themen Liebe und Vertrauen drehen.

Außerdem gibt es tolle Features mit zwei ehemaligen DSDS-Kandidaten. "Auf dem hoffnungsvollen Pop-Duett 'Liebt er dich' wird Marie Wegener gesanglich von Sarah Lombardi (25) unterstützt; auf dem funky-eingängigen 'Einer liebt doch immer mehr' ist Pietro Lombardi (25) zu hören", heißt es in der Pressemitteilung von Universal Music. Werdet ihr euch Maries Album anhören? Stimmt ab!

Sonstige Cover von Marie Wegeners Album "Königlich"

Anzeige

Florian Ebener/Getty Images DSDS-Siegerin Marie Wegener bei "Let's Dance"

Anzeige

Becher/WENN.com Sarah Lombardi bei "Willkommen bei Carmen Nebel"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de