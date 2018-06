Seit zwölf Jahren ist Patrick Müller (30) nicht mehr aus der beliebten Vorabend-Daily Unter uns wegzudenken. Seit seinem 18. Lebensjahr spielt er den schlagfertigen Tobias Lassner, der seinem Spitznamen "Kotzmeister" mit fiesen Sprüchen alle Ehre macht. Genau diese Eigenschaft ist es auch, die Patrick so an seiner Rolle liebt. "Also im Grunde hat Tobias immer das letzte Wort. Das finde ich beneidenswert", verriet der 30-Jährige jetzt im Interview mit Promiflash.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de