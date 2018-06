Tierisches Outfit von Victoria Swarovski (24)! Seit diesem Jahr moderiert die Sängerin erstmals an der Seite von Daniel Hartwich (39) die Sendung Let's Dance. Sie ersetzte damit Langzeit-Beauty Sylvie Meis (40). Zunächst musste Vici für ihr etwas unsicher wirkendes Auftreten als Moderations-Newcomerin heftige Kritik einstecken. Doch auch die Outfits der Blondine kommen bei den Fans nicht immer so gut an. Am heutigen Abend amüsiert sich sogar Kollege Daniel über das voluminöse Dress der Musikerin.

Victoria hüllte sich für das Halbfinale in ein dunkelblaues Kleid mit weit ausgestelltem Rock und Glitzercorsage. Die vielen Lagen bestehen offensichtlich aus Federn und erinnern Daniel wohl ein wenig an einen Vogel. Wie Promiflash vor der Sendung erlebte, erklärte er das Outfit seiner Co-Moderatorin so: "Deswegen gab es heute Pfauenfilet bei uns." Auch Juror Joachim Llambi (53) konnte sich eine kleine Spitze nicht verkneifen: "Das verrückte Huhn ist auch wieder da. Schönes Kleid."

Vor einigen Wochen sorgte Victoria mit einem Faltenkleid ebenfalls für Aufregung bei den Twitter-Usern. Die fühlten sich nämlich an die Papier-Deko Origami erinnert. Doch die Österreicherin ließ sich von derartigen Kommentaren wenig beeindrucken und macht doch immer wieder eine gute Figur.

Promiflash "Let's Dance"-Stars im Halbfinale

Florian Ebener/Getty Images Victoria Swarovski, "Let's Dance"-Moderatorin

Promiflash Victoria Swarovski und Daniel Hartwich im Halbfinale von "Let's Dance"

