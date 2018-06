In Großbritannien haben die Schulen und Kindergärten seit dem 28. Mai Ferien und so können sich die Briten eine Woche lang entspannen. Über diese Pause freuen sich auch Prinz George (4) und Prinzessin Charlotte (3), die gerad erst als fleißige Helferlein bei der Hochzeit ihres Onkels Harry (33) und seiner Meghan (36) dabei waren. Gemeinsam mit Baby-Bruder Louis und Mama Kate (36) sollen die Kids ihr Appartement im Kensington Palast verlassen haben: Doch wo verbringen sie die freien Tage?

Laut Mirror-Informationen nutze die Familie die Zeit für einen Tapetenwechsel und so ging es von der Großstadt London ins Grüne. In der Grafschaft Norfolk im Osten des Landes haben Kate und Ehemann William (35) ihren Landwohnsitz, das Anwesen Anmer Hall wurde ihnen von Queen Elizabeth II. (92) zur Hochzeit geschenkt. Die perfekte Ausgangssituation um Ausflüge zu unternehmen: Ganz in der Nähe fand vor Kurzem die Pferde-Show Houghton Horse Trials statt, wo sich die Dreifachmama mit ihren ältesten beiden Kindern George und Charlotte unter die Besucher gemischt hatte.

Spätestens am Wochenende geht es für alle in die englische Hauptstadt zurück, denn am Montag geht der Unterricht wieder los. Außerdem warten in der kommenden Woche weitere wichtige Termine auf die Royals: Am 9. Juni findet Trooping the Colour statt, die alljährliche Militär- und Geburtstagsparade für die Königin.

Andrew Matthews - WPA Pool/Getty Images Herzogin Kate, Prinzessin Charlotte, Prinz George und Prinz William in Bucklebury

Paul Marriott / Splash News Anmer Hall, Anwesen von Herzogin Kate & Prinz William in Norfolk

Ben A. Pruchnie/Getty Images Die britische Royal-Family beim Trooping the Colour

