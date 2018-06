Bereiten die werdenden Eltern Matthias Höhn (22) und Jenefer Riili sich gemeinsam auf die Geburt ihres Kindes vor? Die Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin liegt in den letzten Zügen ihrer Schwangerschaft und trotz Trennung scheint der Papa in spe seiner Ex-Freundin in den letzten Wochen nicht von der Seite zu weichen. Die einstigen Turteltauben sollen momentan zusammen in Jenefers Heimat München sein.

Die Schwangere verbringt ihre Babypause im Kreise ihrer Familie und Freunde, die allesamt in der bayrischen Hauptstadt leben. Schon im Vorfeld hatte der Serienstar angekündigt, seinen Sohn dort zur Welt bringen zu wollen. Und offenbar ist auch der Vater des Nachwuchses mit von der Partie, denn in seiner Instagram-Story erhaschen seine Follower einen flüchtigen Blick auf einen Arm, der den Klamotten nach zu urteilen zu Jenefer gehören könnte. Außerdem entstand der jüngste Schnappschuss des Fashionbloggers am Starnberger See – im Umland von München.

So wirklich überraschend wäre das Treffen der beiden aber nicht. Immerhin hatte die Beauty immer betont, dass sie und ihr Ex sich auch nach dem Liebesaus gemeinsam um ihren Spross kümmern wollen. Der Schauspieler soll auf Wunsch der Alessia-Darstellerin sogar mit in den Kreißsaal kommen. Kein Wunder also, dass der 22-Jährige so kurz vor der Geburt nach München gereist ist.

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili im Mai 2018

Anzeige

Instagram / matthiashnofficial_ Matthias Höhn am Starnberger See

Anzeige

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili in ihrer 35. Schwangerschaftswoche

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de