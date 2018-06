Sie ist die jüngste DSDS-Siegerin aller Zeiten – die Rede ist von Marie Wegener (16), die in der 15. Staffel der kultigen Castingshow sowohl Jury, als auch Publikum aus den Socken haute. Unter den Fans: zahlreiche deutsche Stars, die von der 16-Jährigen ganz angetan sind. Dass sie so gut angekommen würde, hätte Marie niemals für möglich gehalten. Wie sehr sie der Promi-Zuspruch geflasht hat, verriet sie jetzt exklusiv im Promiflash-Interview.

Unter anderem Jessica Paszka (28) und Daniela Katzenberger (31) sind hin und weg und bewundern die Leistung der Schülerin. "Dass so eine Prominenz dich kennt, ist schon eine große Ehre. Das hat mich echt gefreut", erkläre Marie im Gespräch mit Promiflash: Während der Show habe sie den Rummel gar nicht so mitbekommen: "Aber ich war natürlich in letzter Zeit auch auf verschiedenen Events – zum Beispiel beim Bayerischen Fernsehpreis und klar waren da auch ein paar deutsche Stars und die haben einem so viel Zuspruch gegeben."

Jury-Oberhaupt Dieter Bohlen (64) ist wie die Promis von der Sängerin überwältigt: "Sie ist total engagiert. Sie will und will und will. Zudem hat Marie vom lieben Gott ein unfassbares Stimmtalent bekommen."

Instagram / mariewegener_official Marie Wegener, TV-Star

Florian Ebener/Getty Images DSDS-Siegerin Marie Wegener bei "Let's Dance"

MG RTL D / Guido Engels Dieter Bohlen und Marie Wegener nach dem DSDS-Finale 2018

