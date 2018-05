Es war die Sensation der diesjährigen DSDS-Staffel! Mit Marie Wegener (16) konnte die jüngste Teilnehmerin aller Zeiten die Gesangscastingshow gewinnen. Der von Jury-Chef Dieter Bohlen (64) geschriebene Song "Königlich" ließ das Showküken mit einem riesigen Abstand vor ihren Konkurrenten siegen. Der Poptitan unterstützt die junge Sängerin auch weiterhin auf ihrem Weg und ist sich sicher: Maries Stimme ist einfach außergewöhnlich.

Wie der Produzent im Interview mit Closer verrät, sei er überwältigt von dem Talent der Showsiegerin: "Sie ist total engagiert. Sie will und will und will. Zudem hat Marie vom lieben Gott ein unfassbares Stimmtalent bekommen." Sie habe einfach das gewisse Etwas und sei mit ihren jungen Jahren schon viel weiter als andere. "Normalerweise predige ich im Studio immer, dass mehr Gefühl rüberkommen muss. Bei Marie ist das kaum nötig", schwärmte der 64-Jährige weiter.

Dass Dieter an Marie glaubt, beweist er nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten. Obwohl er seinen Urlaub mit der Familie schon gebucht hatte, ließ er ihn kurzerhand sausen, um mit Stimmwunder Marie im Studio an ihrem ersten Album zu feilen. Seine Partnerin Carina Walz hatte dafür vollstes Verständnis.

MG RTL D / Guido Engels Marie Wegener bei ihrer DSDS-Final-Performance 2018

Anzeige

MG RTL D / Stefan Gregorowius Marie Wegener, DSDS-Siegerin 2018

Anzeige

Hannes Magerstaedt/GettyImages Carina Walz und Dieter Bohlen auf dem Weihnachtsmarkt von Gut Aiderbichl

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de