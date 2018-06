Die Fans von YouTube-Queen Dagi Bee (23) rasten aus: Ist ihr Idol etwa schon längst unter der Haube und hat ihrem Eugen Kazakov die ewige Liebe versprochen? Seit Tagen gibt Dagi im Netz immer wieder ein paar Hochzeitsdetails preis – jetzt heizt aber ihr Liebster die Gerüchteküche so richtig ein. Er postet gleich zwei niedliche und nicht ganz eindeutige Schnappschüsse seiner Biene!

"Meine Frau", schreibt Eugen bei Instagram. Dazu teilt er zuerst ein Porträt seiner Dagi. Als lasse dieser kurze Kommentar nicht schon genug Raum für Spekulationen, fügt der Musikvideoproduzent dem Bild noch einen Ring und ein Herz-Emoji hinzu. Dann legt er nach mit einem Pärchen-Pic, auf dem er seiner Liebsten einen kleinen Schmatzer auf die Stirn drückt. Haben die beiden sich wirklich schon das Jawort gegeben?

Obwohl Eugen die Fotos zusätzlich mit den Hashtags #throwback2015 und #throwback2016 kommentiert, munkeln die Fans wild über eine Hochzeit: "Kann man gratulieren?", "Habt ihr schon geheiratet?", "Mr. and Mrs. Kazakov" oder "Heiratet ihr heute?" Fakt ist: Die Turteltauben werden noch diesen Monat vor den Traualtar treten. Das hat die YouTuberin bereits in einem Video verraten. Es bleibt also spannend!

Instagram / dagibee Eugen Kazakov und Dagi Bee

Instagram / dagibee Dagi Bee, YouTube-Star

Instagram / dagibee Eugen Kazakov und Dagi Bee in Los Angeles

