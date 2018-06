Schreibt er bald Show-Geschichte? Isabel Edvardsson (35), Christian Polanc (40) und Erich Klann (31) haben eine Sache gemeinsam: Die drei Profis haben Let's Dance jeweils zweimal gewonnen. Erich könnte in diesem Jahr das Triple schaffen, denn mit seiner Partnerin Judith Williams (45) steht er im Finale der elften Staffel. Der Titel ist also zum Greifen nah und mit einem Sieg würde Erich seinem Sohn einen Traum erfüllen!

Nach seiner Samba mit Judith startete der 31-Jährige in der Sendung einen niedlichen Aufruf: "An dieser Stelle kommt mein Sohn Nikolas ins Spiel, und zwar möchte er unbedingt diesen Pokal haben. Er hat ja gesagt: 'Papa, jetzt warst du so lange weg, ganz ehrlich, jetzt kannst du auch die letzten paar Meter gehen.'" Für sein Kind möchte der Tänzer gewinnen und Teamkollegin Judith wolle alles dafür tun. Nikolas ist der gemeinsame Sohn von Erich und Coach Oana Nechiti (30), der 2012 auf die Welt kam.

Im Jahr von Nikis Geburt triumphierte Erich zum ersten Mal. In der fünften Staffel gelegte er mit Ex-Turnerin Magdalena Brzeska (40) den ersten Platz. 2016 ließ der gebürtige Kasache mit der heutigen Moderatorin Victoria Swarovski (24) die Konkurrenz hinter sich. Ob sich Erich und Oanas Junge in der kommenden Woche über den Erfolg seines Papas freuen kann? Stimmt ab!

Alle Infos zu "Let's Dance" im Special bei RTL.de

Florian Ebener/Getty Images Judith Williams und Erich Klann bei "Let's Dance"

Anzeige

Instagram / oana_nechiti Oana Nechiti, Erich Klann und Nikolas

Anzeige

Andreas Rentz/Getty Images Victoria Swarovski und Erich Klann nach ihrem "Let's Dance"-Sieg 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de