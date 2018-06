Sie war am Rande ihrer Belastungsgrenze, denn für die Halbfinalisten der elften Let's Dance-Staffel stand die bisher härteste Woche an. Sie mussten nicht nur zwei Choreografien einstudieren, sondern sich auch gedanklich auf den Impro-Tanz in der Livesendung einstellen. Judith Williams (45) kämpfte mit weiteren Herausforderungen: Zusätzlich zum Training hatte sie einen Mega-Moderationsjob vor sich. Wegen dieser doppelten Verpflichtung war Judith am Ende ihrer Kräfte!

Die Unternehmerin steht regelmäßig für einen Teleshoppingsender in London vor der Kamera, weshalb die Proben mit Tanzpartner Erich Klann (31) in die britische Hauptstadt verlegt wurden. Exclusiv begleitete die 45-Jährige während ihres straffen Programmes: Drei Stunden nach Trainingsende ging es mit dem zweiten Job weiter. Der große "Judith-Williams-Tag" war seit zwei Jahren geplant und fast hätte sie deshalb auf "Let's Dance" verzichtet. Durch den Dauerstress war die gebürtige US-Amerikanerin ausgelaugt: "Ich habe in den zwei Tagen insgesamt nur sechs Stunden geschlafen."

Aufgeben war aber für Judith keine Option: "Du zwingst dich da durch. Jetzt ist nicht die Zeit zu sagen: Ich fühle mich nicht gut, ich lege mich mal auf die Couch. Das ist jetzt falsch. Jetzt muss ich mich erst mal durchbeißen." Ihr Kampfgeist hat sich gelohnt, denn sie hat noch immer die Chance auf den Sieg. Glaubt ihr, dass Judith und Erich die Show gewinnen? Stimmt ab!

Florian Ebener / Getty Images Judith Williams und Erich Klann bei "Let's Dance" 2018

Anzeige

Florian Ebener / Getty Images Judith Williams tanzt bei "Let's Dance"

Anzeige

Florian Ebener / Getty Images Judith Williams und Erich Klann bei "Let's Dance" 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de