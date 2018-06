Für Julia Dietze (37) ist am Freitag der Let's Dance-Traum geplatzt! Obwohl sie zusammen mit Tanz-Partner Massimo Sinató (37) eine feurige Performance nach der anderen aufs Tanzparkett gelegt hatte und es jede Menge Jury-Punkte hagelte, reichte es am Ende leider nicht. Model Barbara Meier (31) zog in allerletzter Minute an ihr vorbei und löste das begehrte Final-Ticket. Im Promiflash-Interview hat Julia nach der Show erzählt, wie es jetzt für sie weitergeht!

"Ich habe einen großen internationalen Film, der jetzt rauskommt: ‚Iron Sky - the coming Race‘, das ist das Sequel zum ersten Teil. Außerdem drehe ich die RTL-Serie ‚Beck is back!‘ weiter", sagte Julia nach dem überraschenden Exit. Auf ihrem Plan stehe nach den Trainingswochen aber vor allem eines: Entspannung! "Weil ich in den letzten Wochen fast jeden Tag trainiert habe, werde ich mich jetzt erstmal an den See legen und die Sonne genießen." Das hat sich die Schauspielerin wirklich mehr als verdient!

Im großen Finale tanzen nächste Woche Unternehmerin Judith Williams (45), Komiker Ingolf Lück (60) und Laufsteg-Beauty Barbara Meier. Habt ihr schon einen Favoriten? Stimmt in der Umfrage am Ende des Artikels ab, wer "Dancing Star 2018" werden soll.

Alle Infos zu "Let's Dance" im Special bei RTL.de.

Florian Ebener/Getty Images Julia Dietze, Massimo Sinató, Barbara Meier und Sergiu Luca im Halbfinale von "Let's Dance"

Anzeige

Florian Ebener / Getty Images Massimo Sinató und Julia Dietze bei "Let's Dance"

Anzeige

Florian Ebener/Getty Images Die "Let's Dance"-Finalisten 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de