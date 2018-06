Die Nägel müssen ab! In wenigen Wochen wird Ex-Love Island-Kandidatin Elena Miras, die sich gerade erst vom Kindsvater Mike Heiter trennte, zum ersten Mal Mama. Für seine noch ungeborene Prinzessin brachte das Reality-Sternchen jetzt ein kleines Opfer. "Ich gehe jetzt meine Nägel kürzen. Zum ersten Mal mache ich sie kurz. Weil ja bald die Kleine kommt. Und ich denke, mit den kurzen Nägeln ist es am Anfang sicher einfacher", erzählte Elena ihrer Community in ihrer Instagram-Story.



