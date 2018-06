Er ist sein ganzer Stolz! Schon im März feierte Liam Paynes (24) kleiner Mann seinen ersten Geburtstag. Zum Ehrentag von Söhnchen Bear (1) teilte der Ex-One Direction-Sänger damals einen seltenen Schnappschuss von sich und seinem Schatz – und machte seinem Spross eine rührende Liebeserklärung. Bilder von der Party veröffentlichten der Musiker und seine Liebste Cheryl Cole (34) bisher nicht. Liam verrät jetzt aber ein lustiges Detail!

Für Bears Geburtstag sollen Liam und Cherly eine Feier organisiert haben. Nur die Familie und die engsten Freunde durften mit den glücklichen Eltern und dem Geburtstagskind zusammen Kuchen schlemmen und Geschenke auspacken. Der Musiker plauderte in der Friday's Graham Norton Show mehr Infos aus: "Ich saß am Kindertisch und hatte eine tolle Zeit", lachte Liam in dem Interview. Für Bear und die anderen Kids bestimmt ebenfalls ein spaßiger Nachmittag.

Wenn es nach Mama Cheryl geht, soll im Hause Cole-Payne bald nicht nur mehr ein Kindergeburtstag gefeiert werden. Trotz der Liebeskrise bei den beiden wünsche sich die Sängerin nichts sehnlicher als ein zweites Baby – und das so schnell wie möglich. "Jedes Mal, wenn sie ein süßes Mädchen-Outfit sieht, wird sie ganz sentimental", erzählte ein Insder der Zeitschrift OK!.

Instagram / liampayne Liam Payne mit seinem neugeborenen Sohn Bear

Instagram / liampayne Liam Payne in Berlin

TOLGA AKMEN/AFP/Getty Images) Cheryl Cole und Liam Payne bei den BRIT Awards 2018

