Stehen sie vor dem Liebes-Aus? Eigentlich galten sie als Traumpärchen: Liam Payne (24) und Cheryl Cole (34) wurden im vergangenen Jahr Eltern eines Sohnes, immer wieder wurde über eine Verlobung spekuliert. Vor einigen Wochen wendete sich allerdings das Blatt: Stimmen wurden laut, die behaupteten, dass beim Paar dunkle Wolken aufgezogen seien. Jetzt spricht Liam in einem Interview Klartext über den Beziehungsstatus!

Gegenüber Evening Standard bestätigte der One Direction-Sänger jetzt offiziell, dass die Turteltauben mit Beziehungsproblemen zu kämpfen haben: "Wir haben unsere Probleme – ich werde nicht hier sitzen und sagen, dass alles absolut toll und schön ist, weil man natürlich verschiedene Dinge durchmacht und das macht eine Beziehung aus!" Für Liam sei das aber kein Anlass, alles hinzuwerfen und die Familie zu gefährden: "Es gab immer ein wenig Spannungen, wie wir versuchten, uns aufzurappeln. Aber nenn mir eine Beziehung, die nicht durch solche Phasen geht? Es geht darum, ob du es schaffst, es gemeinsam zu überstehen oder nicht – das ist der springende Punkt."

Schon in der Vergangenheit wurde der Grund für die Krise im stressigen Promi-Alltag beider Partner vermutet. "Es ist schwer, jemanden an der Seite zu haben, der auch so gefragt in den Medien ist – das pusht alles, was man tut, noch zusätzlich auf ein anderes Level!", gab Liam weiter zu.

Getty Images / Stuart C. Wilson Liam Payne bei den Glamour "Women Of The Year" Awards 2017

WeirPhotos / Splash News Cheryl Cole und Liam Payne

Tolga Akmen / Getty Images Cheryl Cole und Liam Payne bei den BRIT Awards 2018

