Die Keeping up with the Kardashians-Fans können sich schon mal ihr Popcorn bereitstellen – die Reality-TV-Show könnte schon bald um einiges spannender werden! Schon seit Monaten gibt es Spekulationen, Scott Disick (35) werde endlich seine On-Off-Freundin in dem beliebten Familienformat zeigen. Knapp ein Jahr war der Baby-Daddy von Kourtney Kardashian (39) mit der 16 Jahre jüngeren Sofia Richie (19) zusammen – und die soll nun einen Vertrag für die Show seiner Ex unterzeichnet haben!

Dieses Zusammentreffen wird heiß erwartet: Wie ein Insider des Unternehmerklans jetzt gegenüber Radar Online verriet, soll die Tochter von Musiker Lionel Richie (68) bereits ihre Unterschrift auf einen massiven Vertrag von Momagerin Kris Jenner (62) gesetzt haben. "Sofia wird ganz bestimmt in der nächsten Staffel zu sehen sein und hat gerade einen lukrativen Deal abgeschlossen! Sie hat ihre Modelkarriere extra unterbrochen und hat kein Problem damit, weil Scott derzeit ihre Priorität ist!", erklärte die Quelle. Der plötzliche KUWTK-Kracher soll besonders Chefin Kris freuen – denn die sei ein großer Fan des Paars. "Sie würde sich so freuen, wenn die beiden heiraten und Kinder bekommen – auch, weil sie weiß, dass die Fans der Serie es lieben würden!" Dieser Traum ist nun aber geplatzt: Erst heute kamen die News raus, dass sich Sofia und Scott wieder getrennt haben.

Doch was wohl Kourtney zu Sofias neuer TV-Karriere sagt? Die dreifache Mutter soll gar nicht begeistert sein, die einstige Flamme ihres Ex' an ihrer Seite zu haben – obwohl sie ihr zuletzt ihren Segen gab. "Kourt kann es nicht fassen. Sie fühlt sich hintergangen bei dem Gedanken, Sofia könnte von ihrer Familie profitieren!"

Instagram / sofiarichie Scott Disick und Sofia Richie auf St. Barts

E! Entertainment Television DvD-Cover der 10. Staffel von "Keeping up with the Kardashians"

Chris Weeks / Getty Images Scott Disick und Kourtney Kardashian in Los Angeles

