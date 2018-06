Seine Filme haben ihn eines gelehrt: Die große Liebe gibt es wirklich! Anfang April nahm Hollywood-Schauspieler Richard Gere (68) einen dritten Anlauf – und gab seiner Freundin Alejandra Silva (35) standesamtlich das Jawort. Nach zwei gescheiterten Ehen kann der Pretty Woman-Darsteller kaum glauben, in der Spanierin endlich die Liebe seines Lebens gefunden zu haben. Auch wenige Wochen nach der Trauung kommt er kaum aus dem Schwärmen heraus: Richard ist so happy wie noch nie!

Im Interview mit der spanischen Zeitung ¡Hola! versuchte der 68-Jährige sein Glück jetzt in Worte zu fassen: "Ich bin der glücklichste Mann im Universum. Natürlich bin ich das!" In der 33 Jahre jüngeren Südländerin habe er aber nicht nur eine schlaue, einfühlsame und hilfsbereite Frau und Freundin gefunden: Auch die Kochkünste seiner Liebsten seien zugegebenermaßen nicht zu verachten, gerade im Hinblick auf seine – und ihre – vegetarische Ernährungsweise. Für ihn sei Alejandra "ein bisschen wie ein Engel", etwas Besseres als sie gäbe es einfach nicht.

Gemeinsam mit Alejandras fünfjährigem Sohn Albert, der aus einer früheren Beziehung hervorgeht, lebt das frisch verheiratete Paar nun in New York. Auch für die 35-Jährige noch immer kaum zu realisieren: "Ich fühle mich wie in einem echten Märchen. Ohne Zweifel: Ich bin die glücklichste Frau der Welt."

Jamie McCarthy / Getty Images Richard Gere bei einem Event in New York

Alexander Koerner / Getty Images Richard Gere und Alejandra Silva 2017 auf der Berlinale

Carlos Alvarez/ Getty Images Alejandra Silva und Schauspieler Richard Gere auf einer Filmpremiere in Madrid

