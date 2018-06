Plötzlich doch ein Paar? Johannes Haller und Yeliz Koc (24) nahmen kürzlich beide an der Kuppelshow Bachelor in Paradise teil. Die Liebe haben sie dort zwar nicht gefunden, aber womöglich hinter den Kulissen. Schon mehrfach wurden der Unternehmer und die 24-Jährige zusammen gesichtet. Nun verbrachten sie gemeinsam Zeit in Saint-Tropez. In ihren Insta-Storys hielten sie das vermeintliche Date in einem Freizeitpark fest und Johannes gewann beim Schießen sogar einen großen Teddy für die Beauty – aus gutem Grund: "Die Aufgabe eines Mannes ist es, jeden Morgen aufzustehen und ein Mädchen glücklich zu machen", meinte er.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de