Die Show ist längst abgedreht, doch die Funken sprühen offenbar immer noch! Bei Bachelor in Paradise schenkten sich Yeliz Koc und Johannes Haller in den ersten beiden Entscheidungsrunden jeweils die rettende Rose. Für Yeliz war allerdings in der dritten Woche Schluss, während sich Johannes weiterhin mit diversen anderen Frauen vergnügte. Doch inzwischen verdichten sich Hinweise, dass zwischen den beiden nach Drehende doch etwas laufen könnte: Promiflash liegt nun schon zum zweiten Mal ein verdächtiges Foto vor!

Nach einem Trip nach Mallorca sind Johannes und Yeliz wieder gemeinsam unterwegs. Doch dieses Mal ist das Ziel der Reise der Bahnhof im schweizerischen Zürich. Die 24-Jährige bleibt zwar immer einige Schritte hinter dem Segelfan zurück, dennoch wirkt die Situation ziemlich vertraut. Ein Augenzeuge berichtete, dass der 30-Jährige und die Visagistin viel zusammen lachen.

Sind sie sich einfach nur sympathisch und miteinander befreundet? Oder sind der Mann vom Bodensee und die Hannoveranerin womöglich doch ein Liebespaar? Nach seinem Flirt mit Yeliz und ihrem Show-Aus erlebte Johannes bei "Bachelor in Paradise" noch ein ganz schön wildes Gefühlschaos. Der Dessous-Designer knutschte mit Svenja von Wrese und hat aktuell Carina Spack auf seinem Rosen-Radar.

MG RTL D Johannes Haller und Yeliz Koc, "Bachelor in Paradise"-Teilnehmer

Promiflash Yeliz Koc und Johannes Haller auf Mallorca

MG RTL D / Arya Shirazi Johannes Haller, "Bachelor in Paradise"-Kandidat 2018

