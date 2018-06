Was wäre das für eine romantische Liebesgeschichte zwischen Paul Janke (36) und Pamela Gil Marta gewesen! Nur kurz nach seinem Einzug in die Bachelor in Paradise-Villa hatte der einstige Rosenkavalier die Brünette auf ein Date eingeladen, weil sie ihm von den anwesenden Ladys am besten gefallen hatte. Doch dieses süße Treffen wäre beinahe gar nicht zustande gekommen – denn der Blondschopf wusste gar nicht, dass Pam überhaupt eine Teilnehmerin der Show war!

Wie Paul beim Milka Houserunning Event in Hamburg im Promiflash-Interview erklärte, hatte er die Brünette bei seiner Ankunft gar nicht als Kandidatin auf dem Schirm. "Ich habe Pam genommen, weil sie die Einzige war, die mir überhaupt nichts gesagt hat. Ich dachte erst, sie würde die Leute verkabeln und dachte, oh, die sieht aber gut aus, die gehört gar nicht zur Show!" Als er dann gemerkt habe, dass Pam bei Der Bachelor vor Jahren ebenfalls auf der Suche nach der Liebe war, habe sein Unwissen über sie ihn überzeugt. "Ich wusste wirklich gar nichts über sie und da dachte ich, die nehme ich mit!"

Dass die schöne Studentin ihr Herz aber bereits an Philipp Stehler (29) vergeben hatte, wusste Paul zu diesem Zeitpunkt nicht – nachdem er es merkte, habe er jedoch schnell das Feld geräumt. Wie findet ihr es, dass Paul Pams Bachelor-Vergangenheit gar nicht kannte? Stimmt unten ab.

Andreas Rentz / Getty Images TV-Star Paul Janke

Bachelor in Paradise, RTL Paul Janke und Pamela Gil Marta bei ihrem "Bachelor in Paradise"-Date

MG RTL D / Arya Shirazi Pamela Gil Marta, Ex-"Der Bachelor"-Kandidatin

