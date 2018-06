Victoria Beckham (44) ist nicht wirklich als Sonnenschein bekannt. Die Vierfach-Mama präsentiert sich in der Öffentlichkeit häufig mit einem eher genervten Gesichtsausdruck – so wie auf der Royalhochzeit vergangenen Monat. Für diesen mies gelaunten Auftritt kassierte Vici sogar einen richtigen Shitstorm. Doch sie kann auch anders: Victoria postete jetzt ein lustiges Foto via Social Media und ihre Fans lachen sich kaputt!

Auf dem Bild, das die Designerin auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte, ist ihre kleine Tochter Harper (6) zu sehen – aber mit dem Gesicht ihres berühmten Daddys David (43)! Davids Kopf sitzt auf dem Körper der 6-Jährigen, die in einem karierten Sommerkleidchen steckt. Victoria hat sich scheinbar ein bisschen mit Photoshop ausgetobt. Unter dem Bild schrieb sie: "Schaut mal, wen wir heute auf dem Weg zur Schule getroffen haben", daneben verlinkte sie ihren Mann. Die Fans der Sängerin finden diese Spielerei superlustig, den vielen Lachsmileys in den Kommentaren nach.

Scheinbar schaut Victoria nicht immer so böse – auf ihren Social-Media-Accounts wirkt sie jedenfalls ziemlich lustig und auf den gemeinsamen Fotos mit ihren Kids hat sie auch stets ein Lächeln im Gesicht. Wie findet ihr die Photoshop-Aktion? Stimmt ab!

Instagram / victoriabeckham Harper Beckham mit David Beckham Maske

Anzeige

Instagram / victoriabeckham Victoria Backham, Modedesignerin

Anzeige

Instagram / victoriabeckham Harper und Victoria Beckham

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de