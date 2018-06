Gehören süße Paar-Aufnahmen von Elena Miras und Mike Heiter bald der Vergangenheit an? Die zwei gaben vor knapp zwei Wochen überraschend ihre Trennung bekannt. Noch überraschender: Seit Freitagabend sind sie doch wieder ein Paar. Vor ihren Instagram-Fans gestanden sich die Bald-Eltern jetzt ein: "Wir haben aus den Fehlern gelernt, dass wir das nicht an die Öffentlichkeit bringen. Das war ein Fehler von beiden." Sowohl Elena als auch Mike hatten ihr Liebes-Aus auf Instagram bekannt gegeben. Einen Fauxpas, den sich die zwei in Zukunft nicht mehr leisten wollen. Aber Moment mal: Bedeutet das etwa auch, dass das Love Island-Paar seine Liebe ab jetzt allgemein privater halten wird?



