Jetzt ist es endlich raus! Germany's next Topmodel-Kandidatin Christina Peno (22) ist vergeben. Wochenlang wurde über ihr Liebesleben spekuliert – mit einem Social-Media-Post setzte die 22-Jährige den Gerüchten jetzt aber ein Ende. Auf einer Brücke hat sich das Model mit seinem Schatz ablichten lassen und beide können gar nicht die Hände voneinander lassen. Doch wer ist der attraktive Unbekannte an Christinas Seite?

"Du machst mich in einer Art und Weise glücklich, wie es kein anderer kann", schreibt die Brünette zu dem niedlichen Schnappschuss bei Instagram. Den Namen ihres Liebsten gibt Christina leider nicht preis. Noch nicht! Bereits in der Vergangenheit verplapperte sie sich in Sachen Liebe und heizte die Gerüchteküche um eine mögliche Beziehung selbst an. Nach ihrem GNTM-Aus sagte sie im ProSieben-Interview: "Ich bin dankbar für die schöne Zeit bei 'Germany's next Topmodel' und freue mich jetzt einfach auf meine Karriere, auf meine Familie und auf meinen Freund... äh, Freundinnen." Jetzt ist das Versteckspiel aber sowieso vorbei.

Die Fans der Beauty freuen sich über das Liebes-Outing, in den Kommentaren verstecken sich auch zwei alte Bekannte. Ihre ehemalige GNTM-Kollegin Abigail schreibt: "Viel Glück noch, Babe." Liane ergänzt: "Viel Glück, Maus." Wusstet ihr schon, dass Christina vergeben ist? Stimmt ab!

Florian Ebener/Getty Images Christina Peno im GNTM-Finale

Instagram / christina.topmodel.2018 Christina Peno

Hannes Magerstaedt / Getty Images Christina Peno bei den Green Tec Awards 2018

