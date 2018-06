Ist das etwa der Grund für Pietro Lombardis (25) Single-Dasein? Seit seiner Trennung von Noch-Ehefrau Sarah (25) im Herbst 2016 ist der Sänger offiziell solo. Im Promiflash-Interview gab sich der Musiker jetzt privater denn je und plauderte intime Details über sein Liebesleben aus: "Ich habe natürlich viele Frauen kennengelernt und ich glaube, immer dann, wenn ich merke: Okay, könnte etwas werden. Dann geht so eine Mauer zu, wie so ein Schutzschild." Der DSDS-Sieger von 2011 war sich sicher: "Das wird mir auch immer zum Verhängnis."



