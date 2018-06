Annemarie Eilfeld (28) ist wieder happy in love. Das Schlagersternchen ist seit einem Jahr mit seinem neuen Freund Tim zusammen und verliebter denn je. Die Blondine hatte in den letzten Jahren viele Strapazen, wie Stalker-Attacken und die Untreue ihres Ex-Freunds, dem Boxer Tom Schwarz (24), überstehen müssen. Jetzt ist die ehemalige Ballermann-Sängerin wieder neu verliebt und verriet ihre Zukunftspläne.

Im Promiflash-Interview zeigte sich die ehemalige DSDS-Teilnehmerin entspannt zum Thema Nachwuchs. "Im Moment sind wir, was die Familienplanung angeht, noch sehr offen", sagte Annemarie. "Das Allerwichtigste vorneweg ist ja sowieso erstmal, dass man das Ganze offiziell macht, also vorm Kind ist sowieso erstmal die Heirat wichtig. Und bevor es so weit ist, muss jetzt jeder erstmal seine Träume verwirklichen", erzählte sie weiter. Die Karrieren des Pärchens stehen also erst einmal im Vordergrund.

Über mangelnde Arbeit kann sich die 28-Jährige zurzeit nicht beschweren. Neben ihrem Job als Radiomoderatorin ist sie derzeit fleißig am Produzieren, um ihren Fans bald neue Hits präsentieren zu können. Aber auch ihr persönliches Glück soll für sie weiter so bleiben, wie es gerade ist und sie genießt das Zusammenleben mit ihrem neuen Schatz in vollen Zügen.

Instagram / annemarie_eilfeld Annemarie Eilfeld mit ihrem Freund

Clemens Bilan / Getty Images Annemarie Eilfeld, Schlagersängerin

Musikvideo: "Annemarie Eilfeld" mit "Das kann nur Liebe sein" Annemarie Eilfelds Video zu "Das kann nur Liebe sein"

