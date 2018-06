Kehren sie Deutschland etwa auf Dauer den Rücken? Seit der Geburt der kleinen Mia Rose sind Sarah (26) und Dominic Harrison (26) mit ihrer gemeinsamen Tochter viel auf Reisen. Ischgl, Dubai, Dom. Rep., Kroatien – der sechs Monate alte Spross hat zusammen mit seinen berühmten Eltern schon jede Menge gesehen. Die nächste Ausflugdestination der Familie Harrison könnte aber vielleicht schon bald das neue Zuhause des Trios werden: Ziehen Sarah, Dominic und Mia Rose bald komplett in die USA?

Eigentlich war es der Plan, in Deutschland ein Haus zu bauen. Da es bei der Grundstücksuche jedoch einige Probleme gegeben hat, überlegt das Ehepaar jetzt umzudisponieren. Für eine längere Zeit wollen die drei ins sonnig Los Angeles, um den American Lifestyle hautnah miterleben zu können. In ihrem neuesten YouTube-Video lassen sie ihre Fans jetzt an ihrem Vorhaben teilhaben: "Wir sind schon sehr, sehr aufgeregt und freuen uns. Wir planen das Ganze jetzt erst mal für sechs Monate, um einfach mal zu schauen: Ist es was für uns? Können wir uns das Leben dort drüben vorstellen?" Ein normaler Urlaub sei für das Fällen dieser Entscheidung schließlich nicht ausreichen.

Da das Paar seine Zelte in Deutschland aber nicht direkt abreißen wolle, behält es seine Wohnung für die Dauer der Reise. Das ist vor allem Papa Dominic sehr wichtig: "Mit Kind kann man so was Risikoreiches einfach nicht machen. Da braucht man immer irgendeine Hintertür offen, damit man weiß, man kann immer noch zurück." Bis es losgehen kann, stehen jetzt aber erst mal ein paar Behördengänge und jede Menge Papierkram für die Familie an.

Instagram / sarah.harrison.official Dominic, Sarah und Mia Rose Harrison

Instagram/sarah.harrison.official Sarah und Mia Rose Harrison

Instagram / dominic.harrison.official Mia Rose und Dominic Harrison im Urlaub in der Dominikanischen Republik

