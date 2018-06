Gibt sie das Singen nun auf? Die Teilnahme an Heidi Klums (45) Castingshow Germany's next Topmodel pusht die Karriere von Nachwuchsmodel Julianna (20): Sie lebt nun ihren Traum und steht für verschiedene Designer vor der Kamera. Doch die Beauty hat noch eine andere Begabung – und zwar ein Gesangstalent. Schon vor dem Format hatte die Beauty verschiedene Auftritte mit ihrer Band Groundtown 99. Doch wird sie in Zukunft auch noch auf der Bühne stehen oder entscheidet sich dafür, nur eines ihrer beiden Talente weiter auszuleben? In ihrer Instagram-Story klärt Julianna ihre Follower auf: "Ich mache beides. Also ich habe beides davor gemacht und mache das jetzt auch so weiter. Und ich werde keines der beiden vernachlässigen oder nicht mehr machen."



