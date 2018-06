Denise Kappés rechnet endgültig mit ihrem Kurzzeit-Ehemann Pascal ab! Nachdem sich die beiden TV-Gesichter erst vor wenigen Wochen das Jawort gegeben hatten, ist jetzt schon wieder alles vorbei. In einem tränenreichen Social-Media-Video hatte Denise vor Kurzem verraten, von ihrem Mann schwer enttäuscht worden zu sein. Mittlerweile sind die beiden tatsächlich endgültig getrennt. Während Denise ihren Noch-Gatten kurz nach der Schocknachricht und der ersten Wut noch verteidigt hatte, änderte sie jetzt ihre Meinung. Sie macht deutlich: Pascal ist es nicht wert!

Was für ein Hin und Her. Erst machte Denise deutlich, wie sehr ihr Gatte sie verletzt habe, nahm den Vater ihres ungeborenen Kindes dann doch in Schutz und wollte für die Beziehung kämpfen, nur um anschließend wieder kein gutes Wort für ihn übrig zu haben. Durch so viel Wirrwarr sind anscheinend auch Denise' Fans ganz durcheinander. In ihrer Instagram-Story nennt die Schwangere deshalb jetzt den Grund für ihr vermeintlich widersprüchliches Verhalten: "Ich war einfach dumm und habe jetzt erst wieder einmal nach gewissen Dingen gemerkt, dass der Mann nicht eine einzige Träne von mir verdient hat."

Autsch – die Lage zwischen den Eheleuten scheint sich in den vergangenen Tagen also einmal mehr zugespitzt zu haben. Genau aus diesem Grund gibt es für Denise jetzt nur noch einen Mann in ihrem Leben, wie sie weiter schreibt: "Ich liebe meinen kleinen Sohn und dafür möchte ich jetzt alle Kraft investieren, die ich hab." Eine Einstellung, die Pascal mit seiner Ex teilt – auch er will trotz der Trennung immer für sein Kind da sein.

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappés, Ex-Bachelor-Kandidatin

Instagram / denise_temlitz_official Denise und Pascal Kappés

Instagram / denise_temlitz_official Ultraschallbild von Denise Kappés' Baby

