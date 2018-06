Sarah Harrison (26) könnte nicht glücklicher sein: Ihre kleine Tochter Mia Rose kann schon sitzen. Auf ihrem Instagram-Account teilte sie die neueste Entwicklung ihrer Prinzessin: "Seit heute sitzt Mia so richtig stabil und ohne Hilfe. Ich bin einfach so stolz und freue mich jeden Tag über ihre Entwicklung. Die Zeit vergeht so schnell und jeden Tag lernt sie etwas Neues", schwärmte die junge Mama im Netz.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de