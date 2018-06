Im Jahr 2011 haben sich die Ex-DSDS-Ikonen Pietro (25) und Sarah Lombardi (25) kennen und lieben gelernt. Zwei Jahre später haben die beiden Gesangstalente geheiratet. Ihre Trennung liegt inzwischen schon fast zwei Jahre zurück. Trotzdem verbindet die beiden immer noch eins: Ihr Söhnchen Alessio (2). Pietro schwimmt auf einer Erfolgswelle und landet mit seinen Songs immer wieder weit oben in den Charts. Doch von genau dieser Welle steigt der stolze Papa immer wieder ab, wenn Alessio kommt. Denn dann beginnt für den Musiker das wahre Leben.

Erst Anfang des Jahres hat der Sänger seinen Sohn mit einem süßen Liebesbeweis überrascht: Die Pärchen-Tätowierung mit Ex-Freundin Sarah wurde überstochen. Das Cover-up widmete Pietro seinem ganzen Stolz. In seiner Instagram-Story erzählt er jetzt, wie sehr er sich darauf freut, Alessio wiederzusehen. "Später kommt mein Sohn zu mir und das richtige Leben beginnt wieder", verrät der 25-Jährige strahlend. Denn für Pietro gibt es nichts Besseres, als Zeit mit seinem Sohn zu verbringen: "Das ist für mich das Schönste."

Mit seiner neuen Single "Phänomenal", die am 18. Mai erschienen ist, hat der Sonnyboy bei seinen Fans voll ins Schwarze getroffen. Sein Sommerhit ist noch immer auf Platz 4 der offiziellen Singlecharts in Deutschland. Doch für Papa Pietro gibt es Wichtigeres, wie er in einem Interview bei Stern TV verriet: "Mein Sohn steht immer an erster Stelle." Fans dürfen sich in den nächsten Tagen also wieder über Kuschel-Pics und süße Tanz-Videos der beiden freuen.

Instagram / sarellax3 Pietro, Sarah und Alessio Lombardi

Anzeige

Sarah Lombardi / About You GmbH Alessio Lombardi, Sohn von Sarah und Pietro

Anzeige

Facebook/ Pietro Lombardi Alessio Lombardi und Pietro Lombardi

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de