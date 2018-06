Die Nachricht von ihrem Tod erschütterte die ganze Fashion-Welt! Modedesignerin Kate Spade (✝55) wurde am Dienstag leblos in ihrem New Yoker Appartment aufgefunden – sie hatte sich das Leben genommen. Ihr Tod wirft nicht nur bei ihren Fans Fragen auf, sondern hinterlässt vor allem ihren engsten Familienkreis in tiefer Trauer. Ihre berühmte Nichte Rachel Brosnahan gedachte ihrer Tante jetzt mit herzzerreißenden Zeilen.

Der tragische Tod der 55-Jährigen ist für die "The Marvelous Mrs. Maisel"-Darstellerin nur sehr schwer zu verkraften. Auf Instagram postete die Schauspielerin ein Video, in dem Kate und ihr Ehemann Andy ein Tänzchen zu spanischer Folkloremusik hinlegen und bis über beide Ohren strahlen. "Wie ich Katy kenne, würde sie genau so in Erinnerung bleiben wollen. Sie hatte ein Strahlen, das nicht in Worte gefasst werden kann, das jedoch jeden berührte, der mit ihr in Kontakt kam", schrieb Rachel neben den Clip, in dem die Handtaschenschöpferin geradezu vor Lebensfreude strotzt. "Sie war so gutmütig, unglaublich einfühlsam, wahnsinnig talentiert, witzig und einer der großzügigsten Menschen, die ich je gekannt habe", heißt es in ihrem Post weiter.

An ihre Fans hat die 28-Jährige eine ganz besondere Bitte. "Umarmt eure Liebsten heute besonders fest", lauteten die abschließenden Zeilen ihres emotionalen Statements. Ihre Netz-Community überhäufte die Schönheit kurz darauf mit unzähligen Beileidsbekundungen.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Patricia Schlein/WENN.com Rachel Brosnahan auf der amfAR Gala in New York City

Brad Barket/Getty Images Kate Spade auf der "7th On Sale"-Gala, 2007

Evan Agostini/Getty Images Kate Spade auf der Met-Gala 2007



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de