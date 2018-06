Sarah Lombardi (25) hat einen Neuen! Diese schönen Liebes-News verzücken nicht nur die Fans der Sängerin. Auch Noch-Ehemann Pietro (25) freut sich riesig für seine Ex. Schließlich musste diese mehrere Monate lang unter fiesen Hass-Kommentaren leiden, da sie Ex-DSDS-Sieger Pietro mit ihrem Jugendfreund betrogen hatte. Heute sieht die Welt anders aus. Sarah bekommt von den Usern im Netz mittlerweile mehr positives Feedback als Hate-Nachrichten. Eine tolle Entwicklung für die junge Mutter, findet auch Pie: "Die Phase, die Sarah da durchgemacht hat, ist keine einfache gewesen. Ich bin einfach glücklich, dass jetzt wieder alles cool ist. Dass jetzt nicht mehr gehatet wird. Hater haben wir alle, ja, aber das es einfach einen geraden Weg wieder bekommen hat", erzählt der "Phänomenal"-Interpret in einem Interview mit Promiflash.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de