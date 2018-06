Ist Sarah Lombardis (25) neues Liebesglück eigentlich gar nicht so neu? Seit gestern sind die Fans der Sängerin ganz aus dem Häuschen: Mit einem vielsagenden Instagram-Post ließ die "Genau hier"-Interpretin durchblicken, dass sie wieder in festen Händen ist. Wer der neue Mann an ihrer Seite ist, ist aktuell noch ein Geheimnis. Jetzt verrät allerdings ausgerechnet Sarahs Ex Pietro Lombardi (25): Sie ist schon seit stolzen sechs Monaten wieder verliebt!

Gegenüber Bild plauderte der DSDS-Gewinner von 2011 aus, dass Sarahs gestriges Liebes-Outing für ihn alles andere als überraschend kam: "Ich wusste davon. Sie hatte vor einem halben Jahr erzählt, dass sie jemand kennengelernt hat, aber nicht wen." Obwohl Pietro selbst seit Bekanntgabe ihrer Trennung im Oktober 2016 keine ernsthafte Beziehung mehr führte, wünscht er seiner Noch-Ehefrau in ihrer neuen Partnerschaft ganz viel Glück.

Damit ist nun auch klar: Sarah dürfte am Liebes-Aus mit Michal weitaus weniger zu knabbern gehabt haben, als einige ihrer Fans vielleicht vermuteten. Seit Mitte Juni ist sie nicht mehr mit ihrer einstigen Affäre zusammen – und müsste ihren aktuellen Freund laut Pietro schon knapp ein halbes Jahr später getroffen haben.

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi, Musikerin

Cinamon Red/WENN.com Pietro Lombardi beim RTL-Spendenmarathon in Hürth

P.Hoffmann/WENN.com Sarah Lombardi bei den About You Awards 2018 in München

