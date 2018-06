Ein romantisches Candle-Light-Dinner zu zweit – ein Geburtstag ganz nach Anna Hofbauers (30) Geschmack! Heute wird die Musicaldarstellerin 30 Jahre alt, ohne viel Trubel feierte sie mit ihrem Freund Marc Barthel (28) in ihrem Lieblingsrestaurant rein – doch beinahe wäre die kleine Feier ins Wasser gefallen: Nach einem Girlstrip mit ihrer Mama nach Sizilien hatte ihr Flieger so viel Verspätung, dass das Geburtstagskind fast seinen Anschlussflug in München verpasst hätte ...

