Seit Februar sind Anna Hofbauer (29) und ihr Marc Barthel (28) offiziell ein Paar. Ihre Liebe wollten die beiden Turteltauben zu Beginn nicht an die große Glocke hängen. Mittlerweile sind die beiden Lovebirds beinah unzertrennlich und meistern ihre Fernbeziehung mit Bravour. Doch wie sieht so ein normaler Pärchentag bei der ehemaligen Bachelorette und ihrem Liebsten aus? Anna verrät Promiflash, dass es bei den Couple eher entspannt zu geht: "Wir gehen einfach gerne raus, gehen gern einen Kaffee trinken, bummeln durch Berlin oder gehen bei mir im Allgäu in die Berge."



