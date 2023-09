Das ist Anna Hofbauer und Marc Barthels Liebesgeheimnis

Sie verraten ihr Geheimrezept! Anna Hofbauer (35) hatte 2014 als Die Bachelorette die große Liebe gesucht. Gefunden hat sie diese dann außerhalb der Show in dem Schauspieler Marc Barthel (33). Zusammen haben die beiden zwei Kinder. Söhnchen Leo hatte 2019 das Licht der Welt erblickt, 2022 durften sie seinen kleinen Bruder Carlo in der Familie willkommen heißen. Im Promiflash-Interview verraten Anna und Marc nun, wie gut ihr Liebesleben trotz Stress funktioniert.

Offenheit und Ehrlichkeit seien dabei ganz wichtige Punkte, auch, wenn es mal nicht so gut laufe, findet Marc. "Also, ich finde, wir halten sehr gut zusammen und wir nehmen uns Zeit füreinander. Das ist ganz wichtig. Das Leben ist ja immer ein Auf und Ab und darauf bereiten wir uns immer vor. Und wenn ein Hoch kommt, dann wissen wir, dass es auch mal wieder schlechter laufen kann. Das heißt, wir genießen sehr den Moment und das machen wir ganz gut", plaudert der Schauspieler gegenüber Promiflash aus.

Doch der Alltag mit zwei Kindern sei auch sehr zeitintensiv, wie Anna bereits in einem früheren Interview zugegeben hatte. Dort erzählte sie, dass sie sich auch manchmal Zeit für sich alleine als Frau wünsche: So habe sie sich anderthalb Wochen "wie ein Honigkuchenpferd" auf einen Friseurtermin gefreut, wie sie ihren Followern in den sozialen Medien berichtete.

Instagram / anna_hofbauer.official Marc Barthel und Anna Hofbauer, Schauspieler

Instagram / anna_hofbauer.official Anna Hofbauer mit Marc Barthel im Dezember 2020

@katarinafedora Anna Hofbauer und Marc Barthel bei ihrer Hochzeit

