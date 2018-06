Bei Bachelor in Paradise sucht Philipp Stehler (30) gerade nach der großen Liebe – und das mit ziemlich großem Erfolg. Der ehemalige Bachelorette-Kandidat kommt bei der Damenwelt im Paradies so gut an, dass er sogar vor der Qual der Wahl steht. Gleich drei Single-Ladys streiten sich um den durchtrainierten Hottie. Aber wer passt wirklich zu dem 30-Jährigen? Im Promiflash-Interview verrät Philipp, wie er sich die perfekte Frau an seiner Seite vorstellt: "Dass man ihr ansieht, dass sie ein humorvoller Mensch ist, dass sie viel strahlt. Meine Traumfrau sollte einfach happy sein."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de