Sie konnte an ihrem Geburtstag so richtig absahnen! Sarah Harrison (27) hat am Mittwoch ihren 27. Ehrentag gefeiert. Bereits mitten in der Nacht wurde die Neu-Mama von ihren Freunden überrascht, die mitsamt Kuchen vor ihrer Haustür standen. Nach einer kurzen Nacht konnte sich die Beauty dann über viele weitere Geschenke freuen, wie Sarah in ihrer Instagram-Story zeigt. Von Sektgläsern zum Anstoßen auf das neue Lebensjahr bis hin zu Pflegeprodukten war alles dabei.



