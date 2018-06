Wann bekommen Prinz Harry (33) und Herzogin Meghan (36) denn nun ein Baby? Das Fragen sich vermutlich viele Royal-Fans, denn nach der Hochzeit des Rotschopfes und der ehemaligen Schauspielerin können das manche kaum abwarten. Aktuell laufen bei den Briten sogar Wetten, wann eine Schwangerschaft der US-Amerikanerin verkündet wird. Während darüber wild spekuliert wird, steht eines jedoch fest: Den Herzogen-Titel des Paares werden nur ihre Söhne erben.

Der Herzog und die Herzogin von Sussex sind zwar sehr um die Gleichberechtigung von Mann und Frau bemüht, doch müssen sie sich in diesem Fall wohl den royalen Gesetzen fügen. Die schreiben nämlich vor, dass der Adelstitel des Herzogs nur an Söhne übergeben wird – Töchter gehen leer aus. Sollte das Paar also nur Mädchen bekommen, würde Harrys und Meghans nobler Namenzusatz nicht weitergegeben werden. Gut möglich, dass sich die Frischvermählten dagegen wehren.

Queen Elizabeth II (92). ist es nänlich durchaus möglich, die steifen Regeln des britischen Königshauses abzuändern: Die Thronfolgeregelung wurde erst 2013 modifiziert. Seitdem zählt dort nicht mehr das Geschlecht des Kindes, sondern nur der Zeitpunkt der Geburt. Deshalb überholte kürzlich das royale Brüderchen Louis nicht seine früher geborene Schwester Charlotte (3).

Dutch Press Photo / WENN Prinz Harry und Herzogin Meghan nach ihrer Trauung

Jeff Spicer/Getty Images Meghan Marke und Prinz Harry bei einem Gedenkgottesdienst

Instagram / kensingtonroyal Prinz Louis und seine Schwester Prinzessin Charlotte

