Am kommenden Freitag ist es endlich so weit: Im großen Let's Dance-Finale kämpfen Unternehmerin Judith Williams (45), Model Barbara Meier (31) und Moderator Ingolf Lück (60) mit ihren Tanzprofis um den Titel "Dancing Star 2018". Neben den Performances der drei Finalisten werden auch altbekannte Gesichter aus diesem Jahr für reichlich Unterhaltung sorgen: Alle Pärchen der elften Staffel kehren mit einem letzten Tanz aufs Parkett zurück. Fitness-Fan Charlotte Würdig (39) probt schon jetzt fleißig für ihr Comeback!

Zum Abschluss kommt noch einmal die gesamte "Let's Dance"-Family zusammen! Charlotte will für dieses freudige Ereignis offenbar bestens vorbereitet sein. Bereits am Dienstag kehrte die Moderatorin nach Köln zurück, um an der Seite von Valentin Lusin (31) ihre Choreografie zu üben. In ihrer Instagram-Story gewährte die 39-Jährige ihren Fans einen kleinen Einblick in den erneuten Trainingsalltag. "Guten Morgen hier aus dem Tanzsaal. Wir hauen jetzt einen drauf und bereiten uns auf das Finale vor, das wird ein Spaß", kündigte die Blondine bestens gelaunt an.

Auch Comedian Thomas Hermanns (55) und Profitänzerin Regina Luca (29) haben einen kurzen Auftritt in Charlottes Insta-Clip. Sie scheinen sich im Tanzstudio ebenfalls eifrig auf das Finale vorzubereiten. Mit welchem Tanz die beiden ausgeschiedenen Kandidaten das Publikum begeistern werden, haben sie allerdings nicht verraten.

Instagram / charlottewuerdig Valentin Lusin und Charlotte Würdig, ausgeschiedenes "Let's Dance"-Paar

MG RTL D / Stefan Gregorowius Die "Let's Dance"-Finalisten 2018 Barbara Meier, Ingolf Lück und Judith Williams mit ihren Partnern

MG RTL D / Stefan Gregorowius Moderatorin Victoria Swarovski mit dem begehrten "Let's Dance"-Pokal

