Dieser Look begeisterte das Netz! In Hollywood fand die Premiere des Animationsfilms "Incredibles 2" statt. Unter anderem schritt auch Schauspielerin Jaime King (39) über den roten Teppich – und das in Begleitung ihres Sohnes James Knight (4). Ihr Spross hatte sich das Outfit für den großen Abend selbst ausgesucht und sich für ein pinkes Kleid entschieden. Die Web-User finden es klasse!

Auf ihrem Instagram-Account postete Jaime nun ein süßes Foto von der Veranstaltung, auf dem sich ihr Spross dicht an sie kuschelt und schüchtern in die Kamera lächelt. Ihre Follower feiern den Auftritt des Mama-Sohn-Duos. "Du bist die tollste Mutter überhaupt. Ich bin so unglaublich stolz und berührt davon. Mach weiter so, du Vollblutmama", schwärmte eine Userin. "Ich liebe es. Ich bin so glücklich, zu sehen, dass du deinem Kind erlaubst, sich selbst auszudrücken", kommentierte eine andere. Stars wie Selma Blair (45), Rachel Zoe (46) und Olivia Munn (37) reagierten ebenfalls auf das Foto und posteten zahlreiche Herz-Emojis darunter.

Jaime hatte erst kürzlich eine geschlechtsneutrale Kindermoden-Kollektion auf den Markt gebracht und betonte im People-Interview, wie wichtig es ist, Kindern ihre Freiheiten zu lassen: "Irgendwie hat die Welt beschlossen, dass Jungs Blau tragen und Mädchen Pink und alles andere ist komisch oder in gewisser Weise verpönt – als ob es einen Jungen in die falsche Richtung lenken würde, wenn man ihm erlaubt, Pink oder Lila zu tragen." Mit ihrer Linie wolle sie jedem Jungen, der Kleider tragen möchte, die Möglichkeit geben, eben genau das zu tun.

@ParisaMichelle / Splash News Jaime King bei einer Veranstaltung der "Make A Wish"-Foundation

Anzeige

Instagram / jaime_king Jaime King und ihr Sohn James Knight

Anzeige

Noam Galai / Getty Images Jaime King bei der Jill Stuart Fashion Show auf der New York Fashion Week

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de