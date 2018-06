Was für ein riesiger Aufwand! Im vergangenen Jahr brachte Ed Sheeran (27) sein Album "Divide" auf den Markt und setzte damit einen Meilenstein in seiner Karriere. Derzeit tourt der Erfolgsmusiker mit dieser Platte durch ganz Europa und begeistert mit seinen Auftritten Millionen Fans. Neben einem strengen Sicherheitskonzept legen die Veranstalter aber auch sehr viel Wert auf Umweltrichtlinien, vor allem bei seinen Open-Air-Shows. Für Eds Konzert in Düsseldorf Ende Juli müssen jetzt sogar angrenzende Büsche abgedeckt werden!

Wie die Bild nun berichtete, sollen für das geplante Open-Air auf dem Düsseldorfer Messeparkplatz Büsche und Hecken mit Netzen verhängt werden. Eine Sprecherin der Eventgesellschaft "DCSE" bestätigte dies auf Nachfrage der Zeitung: "In Abstimmung mit den städtischen Behörden soll so verhindert werden, dass Vögel dort nisten.“ Doch das Großereignis mit knapp 90.000 Fans ist noch lange nicht in trockenen Tüchern. Bis zum 29. Juni läuft das Genehmigungsverfahren für das Umwelt- und Sicherheitskonzept.

Ursprünglich sollte der Rotschopf am 22. Juli in Essen-Mühlheim auftreten. Doch Naturschützer haben Bodenbrüter auf dem Gelände entdeckt. Umweltaktivisten stellten sich quer und protestierten gegen den Auftritt des 27-Jährigen in der Rhein-Ruhr-Metropole.

Phil Walter / Getty Images Ed Sheeran bei einem Konzert in Auckland, Neuseeland

Anzeige

Paul Kane/Getty Images Ed Sheeran, Sänger

Anzeige

Christopher Polk/Getty Images for iHeartMedia Ed Sheeran

Anzeige

Glaubt ihr, das Ed-Sheeran-Konzert in Düsseldorf wird stattfinden? Auf jeden Fall! Ich bezweifle es irgendwie! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de